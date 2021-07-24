Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на соревнованиях в пулевой стрельбе на Олимпийских играх в Токио. Эта награда стала для российской сборной первой на соревнованиях. Также стоит отметить, что это первый комплект наград, который разыграли на Играх.

🥈ДА! Есть первая медаль!



Начало положено💪🏻 pic.twitter.com/sbQgxIAWLr — Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 24, 2021

Галашина стала второй в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров с результатом 251,1 балла. Первое место заняла китаянка Цянь Ян с олимпийским рекордом (251,8 очка), третье — набравшая 230,6 балла Нина Кристен из Швейцарии.