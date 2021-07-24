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Начало положено: Анастасия Галашина принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде в Токио

Спортсменка завоевала серебро. Золото у китаянки Цянь Ян, бронза у Нины Кристен из Швейцарии.

24 июля, 02:19
<p>Анастасия Галашина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Анастасия Галашина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на соревнованиях в пулевой стрельбе на Олимпийских играх в Токио. Эта награда стала для российской сборной первой на соревнованиях. Также стоит отметить, что это первый комплект наград, который разыграли на Играх.

Галашина стала второй в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров с результатом 251,1 балла. Первое место заняла китаянка Цянь Ян с олимпийским рекордом (251,8 очка), третье — набравшая 230,6 балла Нина Кристен из Швейцарии.

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Шансы в стрельбе и дзюдо: Расписание 1-го дня Олимпиады в Токио

Напомним, церемония открытия Олимпиады состоялась 23 июля. Лайф показывал видео прохода российской сборной. Олимпийский огонь зажгла японская теннисистка Наоми Осака. В ходе Игр будет разыграно 339 комплектов медалей в 39 видах спорта, что является рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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