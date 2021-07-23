Шоу "Поющие мосты" в Петербурге посвятили российским олимпийцам в Токио

В Санкт-Петербурге в рамках музыкального шоу "Поющие мосты" Дворцовый мост разведут под "олимпийский плейлист", а посвящено мероприятие будет стартовавшим сегодня Играм в Токио.

Газета "Петербургский дневник" сообщает, что в этот раз прозвучат песни из фильма "Спорт. Спорт. Спорт", Марш физкультурников и различные композиции из советских кинофильмов. Шоу состоится в ночь с 23 на 24 июля и начнётся в 01:10.

"Этой акцией мы хотим поддержать 37 петербургских атлетов, которые представляют Россию на Олимпиаде", — отметил генеральный директор ''Петроцентра'' и главный редактор газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов.