Шоу "Поющие мосты" в Петербурге посвятили российским олимпийцам в Токио
Музыка будет звучать над Невой почти 25 минут и традиционно завершится "Гимном Великому городу".
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В Санкт-Петербурге в рамках музыкального шоу "Поющие мосты" Дворцовый мост разведут под "олимпийский плейлист", а посвящено мероприятие будет стартовавшим сегодня Играм в Токио.
Газета "Петербургский дневник" сообщает, что в этот раз прозвучат песни из фильма "Спорт. Спорт. Спорт", Марш физкультурников и различные композиции из советских кинофильмов. Шоу состоится в ночь с 23 на 24 июля и начнётся в 01:10.
"Этой акцией мы хотим поддержать 37 петербургских атлетов, которые представляют Россию на Олимпиаде", — отметил генеральный директор ''Петроцентра'' и главный редактор газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов.
В этом году представление "Поющие мосты" проводится с 17 июля по 20 сентября. Дворцовый мост разводится под музыку еженедельно: в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. В 2019 году шоу было приурочено ко Дню города, а в сентябре 2020-го шоу посвятили композитору Андрею Петрову.
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