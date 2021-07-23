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Шоу "Поющие мосты" в Петербурге посвятили российским олимпийцам в Токио

Музыка будет звучать над Невой почти 25 минут и традиционно завершится "Гимном Великому городу".

23 июля, 15:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге в рамках музыкального шоу "Поющие мосты" Дворцовый мост разведут под "олимпийский плейлист", а посвящено мероприятие будет стартовавшим сегодня Играм в Токио.

Газета "Петербургский дневник" сообщает, что в этот раз прозвучат песни из фильма "Спорт. Спорт. Спорт", Марш физкультурников и различные композиции из советских кинофильмов. Шоу состоится в ночь с 23 на 24 июля и начнётся в 01:10.

"Этой акцией мы хотим поддержать 37 петербургских атлетов, которые представляют Россию на Олимпиаде", — отметил генеральный директор ''Петроцентра'' и главный редактор газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов.

Российская делегация прошла по стадиону на церемонии открытия Олимпиады в Токио

Российская делегация прошла по стадиону на церемонии открытия Олимпиады в Токио

В этом году представление "Поющие мосты" проводится с 17 июля по 20 сентября. Дворцовый мост разводится под музыку еженедельно: в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. В 2019 году шоу было приурочено ко Дню города, а в сентябре 2020-го шоу посвятили композитору Андрею Петрову.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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