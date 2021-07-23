Избитого супругой футбольного арбитра сына Пьехи выписали из больницы

Сына певца Стаса Пьехи выписали из больницы, куда он попал с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами после избиения. Специалисты перевели мальчика на амбулаторное лечение. Об этом сообщила в своём аккаунте в "Инстаграме" экс-супруга артиста Наталия Горчакова.

Она рассказала подписчикам, что вместе с сыном они наконец-то отправляются домой в привычную спокойную обстановку, чтобы отдохнуть и восстановиться. Также Горчакова обратилась к врачам и поблагодарила их за внимание, профессионализм и искреннее тёплое отношение. По её словам, это особенно ценно, когда человек разбит, а ему ещё нужно поддерживать оптимизм в ребёнке.

"Как вы понимаете, в Рощино мы пока не вернёмся. После произошедшего соседство уже не кажется таким безопасным. И в целом не думаю, что нашей семье будет сейчас там комфортно. Да и, как вы понимаете, извинений нам никто из тех, о ком вы подумали, не принёс", — добавила она.

Горчакова подчеркнула, что им сейчас нужно набраться сил, потому что в ближайшее время они "ещё ой как понадобятся".