Избитого супругой футбольного арбитра сына Пьехи выписали из больницы
По словам матери мальчика, извинений после случившегося им никто так и не принёс.
Фото © Instagram / wolfieha
Сына певца Стаса Пьехи выписали из больницы, куда он попал с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами после избиения. Специалисты перевели мальчика на амбулаторное лечение. Об этом сообщила в своём аккаунте в "Инстаграме" экс-супруга артиста Наталия Горчакова.
Она рассказала подписчикам, что вместе с сыном они наконец-то отправляются домой в привычную спокойную обстановку, чтобы отдохнуть и восстановиться. Также Горчакова обратилась к врачам и поблагодарила их за внимание, профессионализм и искреннее тёплое отношение. По её словам, это особенно ценно, когда человек разбит, а ему ещё нужно поддерживать оптимизм в ребёнке.
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"Как вы понимаете, в Рощино мы пока не вернёмся. После произошедшего соседство уже не кажется таким безопасным. И в целом не думаю, что нашей семье будет сейчас там комфортно. Да и, как вы понимаете, извинений нам никто из тех, о ком вы подумали, не принёс", — добавила она.
Горчакова подчеркнула, что им сейчас нужно набраться сил, потому что в ближайшее время они "ещё ой как понадобятся".
Напомним, жену футбольного арбитра Владислава Безбородова обвинили в жестоком избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, есть подозрение на сотрясение мозга. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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