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Сына Стаса Пьехи избила жена российского футбольного арбитра

Сейчас мальчик госпитализирован, а сторона защиты певца намерена добиться возбуждения уголовного дела.

20 июля, 15:53

Фото © Instagram / wolfieha

Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова жёстко избила 7-летнего сына певца Стаса Пьехи в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает StarHit.

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По данным издания, ребёнок находился на отдыхе со своей мамой Наталией Горчаковой и другими родственниками. В соседний дом заселилась жена Безбородова с тремя детьми. Сын Пьехи подружился со средним ребёнком семьи арбитра, однако это не понравилось его маме, которая запретила им общаться.

В результате обиженный сын певца решил проколоть карандашом надувной бассейн Безбородовых, что не могло не остаться незамеченным.

"Когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины. Остановить потасовку смог только брат Наталии Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону", — рассказал очевидец произошедшего.

Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, сторона защиты принципиально намерена добиться возбуждения уголовного дела и привлечь женщину к ответственности. Сейчас мальчик госпитализирован, а в ближайшее время будет установлена степень тяжести вреда здоровью не только мальчика, но и его бабушке, которая также получила телесные повреждения.

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"В настоящий момент, естественно, Петя чувствует себя плохо, у него головокружения, тошнота. Есть подозрения на сотрясение мозга. Исходя из справки из травмпункта, у него закрытая черепно-мозговая травма, а также есть гематомы на теле, поэтому ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь", — заявил Жорин.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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