Генеральному директору футбольного клуба "Милан" диагностировали рак
В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате Италии, уступив только "Интеру".
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У генерального директора "Милана" Ивана Газидиса диагностировали рак горла. Об этом сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
Произведённая серия анализов позволяет надеяться, что Газидис сможет полностью восстановиться после болезни.
"Для такого диагноза не бывает подходящего времени, но у меня излечимая форма рака. Надеюсь, что смогу полностью восстановиться. На моей стороне будет мировой медицинский опыт и поддержка близких", — сказал Газидис.
"Милан" в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Италии, уступив только "Интеру". Команда впервые с 2014 года сыграет в Лиге чемпионов.
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