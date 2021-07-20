Генеральному директору футбольного клуба "Милан" диагностировали рак

У генерального директора "Милана" Ивана Газидиса диагностировали рак горла. Об этом сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

"Для такого диагноза не бывает подходящего времени, но у меня излечимая форма рака. Надеюсь, что смогу полностью восстановиться. На моей стороне будет мировой медицинский опыт и поддержка близких", — сказал Газидис.