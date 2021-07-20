Фетисов оценил положение российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Видео © LIFE

Советский и российский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" рассказал о положении российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, а также о том, что их ждёт на грядущих Играх.

Так, на вопрос, собирается ли Фетисов поехать в Токио, чтобы поддержать наших спортсменов, он ответил, что нынешние Игры оказались первыми, которые "для него недоступны" и совершенно непонятны. Заслуженный тренер РФ оценил сложившуюся вокруг Олимпиады ситуацию, а также порассуждал на тему состояния российских атлетов на фоне последних событий, в частности всевозможных запретов, установленных Международным олимпийским комитетом (МОК).

"Для меня это совершенно непонятная история, я бы так сказал, полный беспредел. Олимпийские игры — это же соревнование государств, и атрибутика, то есть гимн и флаг, является обязательным условием проведения Игр. Как мы могли допустить, чтобы нас лишили того, что нам принадлежит, — особая загадка", — сказал Фетисов.

При этом более всего хоккеист возмутился тем, что российской сборной по синхронному плаванию запретили размещать изображение медведя на купальных костюмах.

"Вообще-то, мишки водятся в разных частях планеты Земля. Может, ещё дышать и разговаривать по-русски запретят в ближайшее время? Я считаю, что наше спортивное руководство просто не умеет отстаивать интересы", — добавил Фетисов.

Кроме того, заслуженный мастер спорта СССР ответил на вопрос, стоит ли России из-за вышеописанных обстоятельств бойкотировать Олимпиаду. По его словам, такой демарш может лишить участия в Играх не одно поколение наших спортсменов.

"Решение по наказанию принимается на доказательной базе. Если мы где-то были виноваты, то во многом признали свою вину. Но бойкотировать Олимпиаду — значит, точно похоронить спорт на ближайшую перспективу", — констатировал Вячеслав Александрович.

Вместе с тем депутат Госдумы заявил, что "невиновный человек не должен нести никакое наказание", а особенно в спорте, где "справедливость и спортивный принцип являются главными определяющими". С другой стороны, указал Фетисов, за долгие годы "эти вопросы вполне можно было решить".

"Авторитет всегда являлся одной из наших главных визитных карточек. А сейчас в результате всего этого он утерян без возврата", — заключил он.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Всего будет разыграно более 300 комплектов наград. В составе российской команды 335 спортсменов.

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