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Легкоатлета сборной Украины дисквалифицировали накануне старта Олимпиады

Все его результаты, показанные с 25 июля 2017 года, были аннулированы.

20 июля, 13:14
<p>Фото © Федерация лёгкой атлетики Украины</p>

Фото © Федерация лёгкой атлетики Украины

CAS дисквалифицировал украинского легкоатлета Игоря Главана перед стартом Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщается на сайте Федерации лёгкой атлетики Украины.

Дело Главана, выступающего в спортивной ходьбе, было пересмотрено, а срок его дисквалификации увеличен до трёх лет. Все результаты, показанные 30-летним спортсменом с 25 июля 2017 года, аннулировали.

Не только синхронистки и "художницы": От кого нам ждать побед на Олимпиаде в Токио

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На Олимпиаде в Токио Главан должен был стартовать на дистанции 50 км. Его заменит Валерий Литанюк, заранее внесённый украинской делегацией в резервный список.

Церемония открытия Олимпиады должна состояться в пятницу, 23 июля. Всего планируется разыграть 339 комплектов наград, что станет рекордным показателем за всю историю Игр. Подавляющее большинство соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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