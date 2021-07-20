Легкоатлета сборной Украины дисквалифицировали накануне старта Олимпиады

CAS дисквалифицировал украинского легкоатлета Игоря Главана перед стартом Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщается на сайте Федерации лёгкой атлетики Украины.

Дело Главана, выступающего в спортивной ходьбе, было пересмотрено, а срок его дисквалификации увеличен до трёх лет. Все результаты, показанные 30-летним спортсменом с 25 июля 2017 года, аннулировали.

На Олимпиаде в Токио Главан должен был стартовать на дистанции 50 км. Его заменит Валерий Литанюк, заранее внесённый украинской делегацией в резервный список.