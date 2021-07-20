"Идти надо вместе": В МОК объяснили изменения олимпийского девиза
Игры пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа. На них будет разыграно 339 комплектов медалей.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что олимпийский девиз был изменён, чтобы отметить вклад в успех спортсменов тех людей, которые их окружают. Об этом он заявил журналистам.
Во вторник МОК официально утвердил изменение привычного девиза Олимпийских игр. К выражению "Быстрее, выше, сильнее", введённому в обиход в 1894 году, добавили слово "вместе". На латыни это звучит Citius, altius, fortius — communis.
"Идея слогана заключается в том, что ты не можешь быть быстрее, выше или сильнее без команды, которая тебя окружает, как в спорте, так и в обычной жизни. Нужно всегда помнить, что тебя окружает команда — тренер, семья или врач. Слоган изменили, чтобы показать, что если ты хочешь дойти далеко, то надо идти вместе", — отметил Адамс.
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Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа, название "Токио-2020" будет сохранено.
Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей. В ходе Олимпиады будет разыграно 339 комплектов наград. Этот показатель станет рекордным за всю историю Игр.
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