"Идти надо вместе": В МОК объяснили изменения олимпийского девиза

С 23 июля по 8 августа Токио примет Игры, на которых разыграют 339 комплектов наград.

Официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что олимпийский девиз был изменён, чтобы отметить вклад в успех спортсменов тех людей, которые их окружают. Об этом он заявил журналистам.

Во вторник МОК официально утвердил изменение привычного девиза Олимпийских игр. К выражению "Быстрее, выше, сильнее", введённому в обиход в 1894 году, добавили слово "вместе". На латыни это звучит Citius, altius, fortius — communis.

"Идея слогана заключается в том, что ты не можешь быть быстрее, выше или сильнее без команды, которая тебя окружает, как в спорте, так и в обычной жизни. Нужно всегда помнить, что тебя окружает команда — тренер, семья или врач. Слоган изменили, чтобы показать, что если ты хочешь дойти далеко, то надо идти вместе", — отметил Адамс.

Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа, название "Токио-2020" будет сохранено.