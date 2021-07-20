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Пропавшего на Олимпиаде тяжелоатлета из Уганды нашли в другой японской префектуре

До этого он оставил записку для своей жены и покинул расположение команды, отправившись на поезде в город Нагоя.

20 июля, 09:55
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B1RG0T3nmeU/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ssekitolekojulius</a></p>

Фото © Instagram/ssekitolekojulius

Тяжелоатлета из Уганды Джулиуса Сэкитолеко, который сбежал из расположения команды незадолго до старта Олимпиады, удалось найти в префектуре Миэ. Об этом сообщает Kyodo.

Причиной тому стало нежелание возвращаться на родину. Перед стартом Игр рейтинг спортсмена снизился, и он не мог выступать на Олимпиаде. Однако вместо того чтобы улететь домой, тот предпринял попытку остаться в Японии. Он сбежал из расположения команды, купил билет на поезд до Нагои, а позже его нашли уже на территории другой префектуры — Миэ.

Пропавший в Токио олимпиец из Уганды отказался возвращаться домой из-за тяжёлой жизни

Пропавший в Токио олимпиец из Уганды отказался возвращаться домой из-за тяжёлой жизни

Напомним, 16 июля 20-летний спортсмен не пришёл на ежедневное ПЦР-тестирование. В результате его сняли с соревнований и обязали тренера покинуть страну.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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