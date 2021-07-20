Пропавшего на Олимпиаде тяжелоатлета из Уганды нашли в другой японской префектуре

Тяжелоатлета из Уганды Джулиуса Сэкитолеко, который сбежал из расположения команды незадолго до старта Олимпиады, удалось найти в префектуре Миэ. Об этом сообщает Kyodo.

Причиной тому стало нежелание возвращаться на родину. Перед стартом Игр рейтинг спортсмена снизился, и он не мог выступать на Олимпиаде. Однако вместо того чтобы улететь домой, тот предпринял попытку остаться в Японии. Он сбежал из расположения команды, купил билет на поезд до Нагои, а позже его нашли уже на территории другой префектуры — Миэ.