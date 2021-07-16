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В Японии без вести пропал прибывший на Олимпиаду спортсмен из Уганды

Игры пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа. На них будет разыграно 339 комплектов медалей.

16 июля, 08:45
<p>Фото © Getty Images / Angelika Warmuth / picture alliance </p>

Фото © Getty Images / Angelika Warmuth / picture alliance

Без вести пропал угандийский спортсмен, в преддверии старта Олимпиады тренировавшийся в западной части Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление местных властей.

Разыскивается 20-летний член олимпийской делегации Уганды. Имя мужчины и вид спорта, в котором он выступает, не уточняются. Известно только, что он побывал на предолимпийских сборах национальной команды в Изумисано (префектура Осака).

Делегация Уганды одной из первых прибыла в Японию для участия в Олимпиаде. По прибытии в аэропорт Нарита в Токио два представителя команды сдали положительный тест на коронавирус.

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Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа, название "Токио-2020" будет сохранено.

Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей. В ходе Олимпиады будет разыграно 339 комплектов наград. Этот показатель станет рекордным за всю историю Игр.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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