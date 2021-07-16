В Японии без вести пропал прибывший на Олимпиаду спортсмен из Уганды

Игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа, участники разыграют 339 комплектов медалей.

Без вести пропал угандийский спортсмен, в преддверии старта Олимпиады тренировавшийся в западной части Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление местных властей.

Разыскивается 20-летний член олимпийской делегации Уганды. Имя мужчины и вид спорта, в котором он выступает, не уточняются. Известно только, что он побывал на предолимпийских сборах национальной команды в Изумисано (префектура Осака).

Делегация Уганды одной из первых прибыла в Японию для участия в Олимпиаде. По прибытии в аэропорт Нарита в Токио два представителя команды сдали положительный тест на коронавирус.

Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа, название "Токио-2020" будет сохранено.