В Японии без вести пропал прибывший на Олимпиаду спортсмен из Уганды
Игры пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа. На них будет разыграно 339 комплектов медалей.
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Без вести пропал угандийский спортсмен, в преддверии старта Олимпиады тренировавшийся в западной части Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление местных властей.
Разыскивается 20-летний член олимпийской делегации Уганды. Имя мужчины и вид спорта, в котором он выступает, не уточняются. Известно только, что он побывал на предолимпийских сборах национальной команды в Изумисано (префектура Осака).
Делегация Уганды одной из первых прибыла в Японию для участия в Олимпиаде. По прибытии в аэропорт Нарита в Токио два представителя команды сдали положительный тест на коронавирус.
Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа, название "Токио-2020" будет сохранено.
Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей. В ходе Олимпиады будет разыграно 339 комплектов наград. Этот показатель станет рекордным за всю историю Игр.
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