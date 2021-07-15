В ОКР выразили недоумение из-за отстранения двух российских пловцов перед Олимпиадой

Решение FINA об отстранении российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева вызывает недоумение из-за того, что было принято перед самым стартом Олимпиады. Об этом говорится в релизе ОКР.

"Олимпийский комитет России выражает недоумение тем фактом, что дисциплинарное производство в отношении российских спортсменов возбуждено непосредственно накануне Олимпийских игр и после истечения финального срока для подачи заявок на участие в Олимпийских играх", — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что особенно вопиющей ситуация является из-за того, что вся необходимая информация для возбуждения дисциплинарных дел у FINA и WADA была уже в апреле прошлого года.

"Остаётся только догадываться о том, что послужило причиной такой задержки — халатность или спланированные действия по лишению Олимпийского комитета России возможности полноценно использовать завоёванные олимпийские лицензии, так как после истечения срока подачи заявок замена спортсменов в финальном списке возможна исключительно по медицинским показаниям", — также указывается в релизе.

В ОКР планируют направить соответствующий запрос в FINA для разъяснений о причинах такого решения именно накануне начала Игр.