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В ОКР выразили недоумение из-за отстранения двух российских пловцов перед Олимпиадой

В комитете планируют направить соответствующий запрос в FINA для разъяснений о причинах такого решения именно накануне начала Игр.

15 июля, 13:45
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев / Станислав Красильников

Решение FINA об отстранении российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева вызывает недоумение из-за того, что было принято перед самым стартом Олимпиады. Об этом говорится в релизе ОКР.

"Олимпийский комитет России выражает недоумение тем фактом, что дисциплинарное производство в отношении российских спортсменов возбуждено непосредственно накануне Олимпийских игр и после истечения финального срока для подачи заявок на участие в Олимпийских играх", — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что особенно вопиющей ситуация является из-за того, что вся необходимая информация для возбуждения дисциплинарных дел у FINA и WADA была уже в апреле прошлого года.

"Остаётся только догадываться о том, что послужило причиной такой задержки — халатность или спланированные действия по лишению Олимпийского комитета России возможности полноценно использовать завоёванные олимпийские лицензии, так как после истечения срока подачи заявок замена спортсменов в финальном списке возможна исключительно по медицинским показаниям", — также указывается в релизе.

В ОКР планируют направить соответствующий запрос в FINA для разъяснений о причинах такого решения именно накануне начала Игр.

Допинговая война: У России забрали флаг и гимн, а теперь ещё и спортсменов перед самым началом Олимпиады

Допинговая война: У России забрали флаг и гимн, а теперь ещё и спортсменов перед самым началом Олимпиады

Ранее Лайф сообщал, что российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева отстранили от соревнований на основании данных, которые предоставили в WADA.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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