Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что регбистки, которых закрыли на изоляции перед Олимпиадой в Японии, сейчас проходят тестирование на ковид, и выразил надежду, что никаких неожиданностей эта процедура не принесёт.

"Очень жёсткие регламенты, в настоящее время спортсменки тестируются. Тесты отрицательные, надеемся, что без неожиданностей", — сказал журналистам министр.