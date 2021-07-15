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"Надеемся, что без неожиданностей": Матыцин прокомментировал ситуацию с закрытыми на изоляции в Японии регбистками

Ранее стало известно, что женская сборная России по регби-7 была изолирована из-за выявления ковида у массажиста команды.

15 июля, 06:28
<p>Олег Матыцин. Фото © LIFE</p>

Олег Матыцин. Фото © LIFE

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что регбистки, которых закрыли на изоляции перед Олимпиадой в Японии, сейчас проходят тестирование на ковид, и выразил надежду, что никаких неожиданностей эта процедура не принесёт.

"Очень жёсткие регламенты, в настоящее время спортсменки тестируются. Тесты отрицательные, надеемся, что без неожиданностей", — сказал журналистам министр.

"У них всё хорошо": Лайф узнал о состоянии закрытых на изоляции в Японии российских олимпийцев

"У них всё хорошо": Лайф узнал о состоянии закрытых на изоляции в Японии российских олимпийцев

Ранее Лайф сообщал, что у члена нашей олимпийской делегации в Японии обнаружили коронавирус. Заболевшим оказался массажист женской сборной по регби-7. В результате команду закрыли на изоляцию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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