"Надеемся, что без неожиданностей": Матыцин прокомментировал ситуацию с закрытыми на изоляции в Японии регбистками
Ранее стало известно, что женская сборная России по регби-7 была изолирована из-за выявления ковида у массажиста команды.
Олег Матыцин. Фото © LIFE
Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что регбистки, которых закрыли на изоляции перед Олимпиадой в Японии, сейчас проходят тестирование на ковид, и выразил надежду, что никаких неожиданностей эта процедура не принесёт.
"Очень жёсткие регламенты, в настоящее время спортсменки тестируются. Тесты отрицательные, надеемся, что без неожиданностей", — сказал журналистам министр.
Ранее Лайф сообщал, что у члена нашей олимпийской делегации в Японии обнаружили коронавирус. Заболевшим оказался массажист женской сборной по регби-7. В результате команду закрыли на изоляцию.
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