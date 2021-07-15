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Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Беринговым морем

Как сообщили в Минобороны РФ, после разворота американских самолётов от госграницы МиГ-31 и Су-35 вернулись на аэродромы базирования.

15 июля, 05:51

Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Беринговым морем. Видео © Телеканал "Звезда"

Российские истребители МиГ-31 и Су-35 сопроводили стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США над акваторией Берингова моря. Кадры с борта российских самолётов публикует телеканал "Звезда".

Уточняется, что 15 июля над нейтральными водами Берингова моря были обнаружены приближающиеся к границе РФ три воздушные цели. В воздух были подняты истребители МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-52Н командования глобальных ударов ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российский Су-30 сопроводил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Российский Су-30 сопроводил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Полёт российских самолётов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения госграницы не допущено.

А буквально накануне российский истребитель Су-27 сопроводил в небе над Чёрным морем стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США. Иностранный военный самолёт развернулся, а российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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