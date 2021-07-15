Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Беринговым морем. Видео © Телеканал "Звезда"

Российские истребители МиГ-31 и Су-35 сопроводили стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США над акваторией Берингова моря. Кадры с борта российских самолётов публикует телеканал "Звезда".

Уточняется, что 15 июля над нейтральными водами Берингова моря были обнаружены приближающиеся к границе РФ три воздушные цели. В воздух были подняты истребители МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-52Н командования глобальных ударов ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Полёт российских самолётов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения госграницы не допущено.