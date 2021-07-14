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Российский Су-27 сопроводил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Полёт отечественного истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

14 июля, 16:36
<p>Фото © ТАСС / Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Российский истребитель Су-27 сопроводил в небе над Чёрным морем стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, который входит в Минобороны РФ.

14 июля радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали над акваторией Чёрного моря цель, приближающуюся к государственной границе РФ. Чтобы не допустить нарушения границы, в воздух был поднят истребитель Су-27.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Чёрного моря", отметили в центре.

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Отмечается, что нарушения госграницы допущено не было. Иностранный военный самолёт развернулся, а российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

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"Полёт российского самолёта выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — добавили в центре.

Ранее Минобороны показало видео сопровождения самолётов США над Чёрным морем. На перехват иностранных воздушных судов в воздух поднимали истребители Су-30СМ и Су-27.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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