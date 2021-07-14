Российский Су-27 сопроводил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 сопроводил в небе над Чёрным морем стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, который входит в Минобороны РФ.

14 июля радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали над акваторией Чёрного моря цель, приближающуюся к государственной границе РФ. Чтобы не допустить нарушения границы, в воздух был поднят истребитель Су-27.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Чёрного моря", — отметили в центре.

Отмечается, что нарушения госграницы допущено не было. Иностранный военный самолёт развернулся, а российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

"Полёт российского самолёта выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — добавили в центре.