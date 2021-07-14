Захарова отреагировала на выпад главы МИД Германии против "Спутника V"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала утверждения главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что Москва и Пекин якобы политизируют вопрос поставок вакцин. По её словам, позиция немецкого дипломата направлена на неконкурентное вытеснение "Спутника V" с мирового рынка.

"Просили бы огласить список "пострадавших" стран, чтобы не считать заявление Мааса настоятельным. Нам о таких странах ничего не известно. Есть страны, принявшие российскую вакцину в качестве помощи, закупающие российскую вакцину, производящие у себя российскую вакцину. А стран, пострадавших от российской вакцины или якобы связанных с ней политических требований, нет", — сыронизировала Захарова в своём Telegram.