Захарова отреагировала на выпад главы МИД Германии против "Спутника V"
Официальный представитель российского ведомства потребовала от немецкой стороны предъявить список стран, якобы "пострадавших" от российской вакцины.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала утверждения главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что Москва и Пекин якобы политизируют вопрос поставок вакцин. По её словам, позиция немецкого дипломата направлена на неконкурентное вытеснение "Спутника V" с мирового рынка.
"Просили бы огласить список "пострадавших" стран, чтобы не считать заявление Мааса настоятельным. Нам о таких странах ничего не известно. Есть страны, принявшие российскую вакцину в качестве помощи, закупающие российскую вакцину, производящие у себя российскую вакцину. А стран, пострадавших от российской вакцины или якобы связанных с ней политических требований, нет", — сыронизировала Захарова в своём Telegram.
Ранее на заявление главы немецкого МИД Хайко Мааса отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что Россия не занимается политизацией ситуации с вакцинами от коронавируса, а вот процесс продвижения отечественных вакцин за рубежом зачастую сталкивается с политизированным подходом.
А на прошлой неделе госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Париж не советует странам Евросоюза признавать вакцины от коронавируса, разработанные в России и Китае. Он напомнил, что в ЕС признают четыре препарата. Позже он же высказал сожаление, что Греция разрешила въезд на свою территорию туристам, привитым российским и китайским препаратами.
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