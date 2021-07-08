Франция призвала партнёров не признавать вакцины от ковида из России и Китая

Париж призывает страны — партнёры по ЕС не признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. По его мнению, на французскую территорию нужно пропускать тех, кто привился одним из четырёх признанных в Евросоюзе препаратов.

"В настоящее время их (вакцин. — Прим. Лайфа), признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнёрам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", — отметил Бон.