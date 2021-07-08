Франция призвала партнёров не признавать вакцины от ковида из России и Китая
В настоящее время в Европе признаны четыре препарата, их Клеман Бон и предлагает использовать.
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Париж призывает страны — партнёры по ЕС не признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. По его мнению, на французскую территорию нужно пропускать тех, кто привился одним из четырёх признанных в Евросоюзе препаратов.
"В настоящее время их (вакцин. — Прим. Лайфа), признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнёрам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", — отметил Бон.
При этом он добавил, что Франция не собирается отменять авиарейсы из других стран при ухудшении там ситуации с ковидом, однако прилетающих из государств, входящих в "красный список", могут посадить на карантин.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А на днях статья о достоинствах российской вакцины появилась в медицинском журнале Nature. Кроме того, в России зарегистрировано ещё три препарата: "Спутник лайт" (однокомпонентный), "Эпиваккорона" и "Ковивак".
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