Российские учёные разрабатывают спрей для защиты от ковида

Российские учёные разрабатывают спрей для носа, который можно будет использовать для профилактики ОРВИ и коронавируса. Препарат на основе иммуноглобулина, выделенного из плазмы крови, будет применяться курсами от пяти до десяти дней. Об этом URA.RU рассказала руководитель лаборатории иммунобиологических препаратов НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Лидия Новикова.

"Курс лечения будет идти пять-десять дней. Использовать спрей нужно будет два-три раза в день. Прыснули, иммуноглобулины начинают работать, потом из носовой полости они уходят естественным путём", — отметила Новикова.

При этом такой препарат может быть противопоказан пациентам с аллергией на иммуноглобулин.

На разработку спрея уйдёт несколько лет: необходимо провести клинические исследования, затем уже препарат может быть зарегистрирован. МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского готов начинать работы, но пока есть сложности с финансированием.