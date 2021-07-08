Российские учёные разрабатывают спрей для защиты от ковида
Курс лечения таким препаратом будет продолжаться пять-десять дней. Среди противопоказаний — аллергия на иммуноглобулин.
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Российские учёные разрабатывают спрей для носа, который можно будет использовать для профилактики ОРВИ и коронавируса. Препарат на основе иммуноглобулина, выделенного из плазмы крови, будет применяться курсами от пяти до десяти дней. Об этом URA.RU рассказала руководитель лаборатории иммунобиологических препаратов НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Лидия Новикова.
"Курс лечения будет идти пять-десять дней. Использовать спрей нужно будет два-три раза в день. Прыснули, иммуноглобулины начинают работать, потом из носовой полости они уходят естественным путём", — отметила Новикова.
При этом такой препарат может быть противопоказан пациентам с аллергией на иммуноглобулин.
На разработку спрея уйдёт несколько лет: необходимо провести клинические исследования, затем уже препарат может быть зарегистрирован. МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского готов начинать работы, но пока есть сложности с финансированием.
А ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович объяснила работу российских антиковидных вакцин на примере с бандитом. Например, "Эпиваккорона" демонстрирует фотографию "бандита", поскольку состоит из пептидных кусочков, напоминающих вирус. "Ковивак", имея в составе инактивированный вирус, показывает "что-то типа муляжа трупа бандита". А векторная вакцина "Спутник V" — это пойманный ранее другой бандит, который согласился работать на полицию.
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