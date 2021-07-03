Эксперт объяснила работу российских антиковидных вакцин на примере с бандитом

Действие зарегистрированных в России вакцин от коронавируса можно сравнить со способом информирования населения города о преступнике. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Она объяснила, что каждая вакцина по-своему предупреждает организм о коронавирусе. "Эпиваккорона" демонстрирует фотографию "бандита", поскольку состоит из пептидных кусочков, напоминающих вирус. "Ковивак", имея в составе инактивированный вирус, показывает "что-то типа муляжа трупа бандита". А векторная вакцина "Спутник V" тоже по-своему знакомит организм с болезнью.

"Спутник V" — это векторная вакцина; это когда в не работающий, не размножающийся вирус — аденовирус — вставляется кусочек антигена, то есть кусочек спайка от коронавируса. Представьте смешную ситуацию, что это пойманный ранее другой бандит, который согласился работать на полицию. На него надели маску, он ходит и показывает — вот я в маске этого самого вируса", — объяснила Попович.

По словам специалиста, это, конечно, является забавной, но доходчивой аналогией, которая может помочь людям. После определения "бандита" "граждане" или иначе, антитела, подсвечивают его фонариками. А затем полиция в лице клеток иммунной системы поедает вирус.

"Приехали, взяли его, связали, будь он живой вирус, который до этого нам показали. Мы его опознали и быстренько его связали. А если не вакцинироваться, то этот бандит приходит в город, вербует кучу народа", — подытожила Попович.