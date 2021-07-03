Медик объяснила страх россиян перед вакцинацией

Люди, которые отказываются делать прививку, чаще всего боятся возможных осложнений. Такое мнение высказала врач Мария Марусина, одна из соавторов работы "Отказ от вакцинации — новая чума XXI века".

В беседе с RT она рассказала, что первая волна антипрививочных настроений в России пришлась на 2000-е годы. Это было связано с развитием Интернета. Марусина обращает внимание, что именно в Сети находится большое количество тематических пабликов, где выступают против вакцинации.

Вместе с тем доктор указывает на тот факт, что в советские годы сознательных отказов от вакцинации было мало. Сейчас же этот страх люди связывают с возможными осложнениями, подозревают вакцинацию в создании предпосылок для таких заболеваний, как ДЦП и аутизм. Хотя всё это научно не доказано.

"После вакцинации рисков осложнений в сотни раз меньше, иммунитет вырабатывается не хуже, ребенок вакцину переносит в разы легче, чем само заболевание", — отметила Марусина.