Медик объяснила страх россиян перед вакцинацией
По словам врача, первый пик идей антипрививочников в России пришёлся ещё на начало 2000-х.
Фото © mos.ru
Люди, которые отказываются делать прививку, чаще всего боятся возможных осложнений. Такое мнение высказала врач Мария Марусина, одна из соавторов работы "Отказ от вакцинации — новая чума XXI века".
В беседе с RT она рассказала, что первая волна антипрививочных настроений в России пришлась на 2000-е годы. Это было связано с развитием Интернета. Марусина обращает внимание, что именно в Сети находится большое количество тематических пабликов, где выступают против вакцинации.
Вместе с тем доктор указывает на тот факт, что в советские годы сознательных отказов от вакцинации было мало. Сейчас же этот страх люди связывают с возможными осложнениями, подозревают вакцинацию в создании предпосылок для таких заболеваний, как ДЦП и аутизм. Хотя всё это научно не доказано.
"После вакцинации рисков осложнений в сотни раз меньше, иммунитет вырабатывается не хуже, ребенок вакцину переносит в разы легче, чем само заболевание", — отметила Марусина.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения порекомендовали не отказываться от вакцинации даже при наличии антител.
Комментариев: 0