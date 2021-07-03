"Хакеров из России" заподозрили в атаке на международную компанию Kaseya

Хакеры, якобы связанные с Россией, атаковали международную компанию Kaseya, которая производит программное обеспечение. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его данным, злоумышленники использовали вирус-вымогатель. Кибератака, по данным агентства, затронула по меньшей мере шесть компаний, которые пользуются ПО Kaseya при предоставлении дистанционных интернет-услуг.

Отмечается, что вымогатели требуют выкуп в размере 44,9 тысячи долларов, а пока данные клиентов компаний заблокированы. Агентство предполагает, что за атакой вновь стоят хакеры из группировки REvil, якобы связанные с Россией.