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"Хакеров из России" заподозрили в атаке на международную компанию Kaseya

По данным СМИ, пострадали клиенты этого производителя ПО — оказались заблокированы данные пользователей.

2 июля, 23:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Хакеры, якобы связанные с Россией, атаковали международную компанию Kaseya, которая производит программное обеспечение. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его данным, злоумышленники использовали вирус-вымогатель. Кибератака, по данным агентства, затронула по меньшей мере шесть компаний, которые пользуются ПО Kaseya при предоставлении дистанционных интернет-услуг.

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Отмечается, что вымогатели требуют выкуп в размере 44,9 тысячи долларов, а пока данные клиентов компаний заблокированы. Агентство предполагает, что за атакой вновь стоят хакеры из группировки REvil, якобы связанные с Россией.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. По словам Путина, Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, а сама ответов не получает. Также президент, ссылаясь на американские источники, заявил, что наибольшее количество хакерских атак в мире совершается именно из США.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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