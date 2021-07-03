"Хакеров из России" заподозрили в атаке на международную компанию Kaseya
По данным СМИ, пострадали клиенты этого производителя ПО — оказались заблокированы данные пользователей.
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Хакеры, якобы связанные с Россией, атаковали международную компанию Kaseya, которая производит программное обеспечение. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По его данным, злоумышленники использовали вирус-вымогатель. Кибератака, по данным агентства, затронула по меньшей мере шесть компаний, которые пользуются ПО Kaseya при предоставлении дистанционных интернет-услуг.
Отмечается, что вымогатели требуют выкуп в размере 44,9 тысячи долларов, а пока данные клиентов компаний заблокированы. Агентство предполагает, что за атакой вновь стоят хакеры из группировки REvil, якобы связанные с Россией.
Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. По словам Путина, Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, а сама ответов не получает. Также президент, ссылаясь на американские источники, заявил, что наибольшее количество хакерских атак в мире совершается именно из США.
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