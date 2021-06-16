Путин: Россия и США начнут совместные консультации по кибербезопасности
По словам главы государства, наибольшее количество хакерских атак в мире совершается из Штатов.
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Россия и США начнут консультации по кибербезопасности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом в Женеве.
По словам Путина, Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов не получает. Также президент, ссылаясь на американские источники, заявил, что наибольшее количество хакерских атак в мире совершается из США.
Ранее Путин заявил, что на встрече с Байденом не было никакой враждебности. По словам российского лидера, с обеих сторон было продемонстрировано желание искать стабильность.
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