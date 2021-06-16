Путин заявил, что переговоры с Байденом прошли хорошо

"Думаю, что нет необходимости вступительные слова какие-то долгие произносить. Темы примерно всем известные: стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения, ещё говорили о сотрудничестве в Арктике. Вот примерный набор", — сказал президент.

Встреча в узком составе началась около 14:36 и по плану должна была завершиться в 15:45, однако главы государств беседовали до 16:19. После этого к участникам саммита присоединились представители делегаций, эта встреча завершилась досрочно. Байден уже покинул виллу "Ла Гранж", кортеж доставит его к месту проведения пресс-конференции. Кроме того, российская делегация уже прибыла в зал, где пообщается с прессой Владимир Путин.