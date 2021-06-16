Путин заявил, что переговоры с Байденом прошли хорошо
Глава государства первым начал отвечать на вопросы журналистов после саммита.
Путин оценил прошедшие переговоры с Байденом. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин прокомментировал прошедшие переговоры с американским коллегой Джо Байденом, назвав их хорошими. В начале своей речи глава государства поприветствовал журналистов и рассказал, какие темы обсуждались на саммите.
"Думаю, что нет необходимости вступительные слова какие-то долгие произносить. Темы примерно всем известные: стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения, ещё говорили о сотрудничестве в Арктике. Вот примерный набор", — сказал президент.
Встреча в узком составе началась около 14:36 и по плану должна была завершиться в 15:45, однако главы государств беседовали до 16:19. После этого к участникам саммита присоединились представители делегаций, эта встреча завершилась досрочно. Байден уже покинул виллу "Ла Гранж", кортеж доставит его к месту проведения пресс-конференции. Кроме того, российская делегация уже прибыла в зал, где пообщается с прессой Владимир Путин.
Напомним, кортеж Владимира Путина прибыл на виллу "Ла Гранж" чуть раньше, чем кортеж Байдена. Обоих президентов встретил швейцарский коллега. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками.
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