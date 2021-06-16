Путин: Послы США и РФ возвращаются к своей работе в Москве и Вашингтоне

Послы США и РФ возвращаются к своей работе в Москве и Вашингтоне. Видео © LIFE

Послы России и США в ближайшее время вернутся к своей работе в Москве и Вашингтоне. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой США Джо Байденом.

"Мы договорились, что этот вопрос решён. Они возвращаются к месту своей службы", — заявил Путин.

При этом глава государства не уточнил, когда именно они приступят к своей прежней работе, но отметил, что это вопрос лишь технического характера.