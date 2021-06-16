Путин: Послы США и РФ возвращаются к своей работе в Москве и Вашингтоне
Говоря о сроках, президент уточнил, что теперь это вопрос лишь технического характера.
Послы США и РФ возвращаются к своей работе в Москве и Вашингтоне. Видео © LIFE
Послы России и США в ближайшее время вернутся к своей работе в Москве и Вашингтоне. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой США Джо Байденом.
"Мы договорились, что этот вопрос решён. Они возвращаются к месту своей службы", — заявил Путин.
При этом глава государства не уточнил, когда именно они приступят к своей прежней работе, но отметил, что это вопрос лишь технического характера.
Напомним, посол РФ Анатолий Антонов прибыл в Москву из США по приглашению 21 марта для консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США.
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