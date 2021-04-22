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Посол США в России выехал из резиденции с багажом

Предположительно, дипломат направился в аэропорт, чтобы улететь в Вашингтон.

22 апреля 2021, 05:53
<p>Джон Салливан. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Джон Салливан. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Посол США в России Джон Салливан покинул свою резиденцию Спасо-хаус, забрав с собой большое количество вещей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента, который стал свидетелем отъезда.

Отмечается, что в машину посла загрузили три чемодана. Вероятно, он направился в аэропорт, откуда планируется его вылет в Вашингтон.

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Напомним, 16 апреля МИД РФ объявил ответные меры на санкции США, отметив, что эти шаги являются лишь частью имеющихся в распоряжении возможностей. Так, Россия предложила десяти американским дипломатам покинуть страну, а послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе закрыт въезд в РФ.

Позже СМИ сообщили, что американский посол уедет в США, но в "ближайшие недели" всё-таки вернётся в Россию. На родине Салливана ждут не только консультации с чиновниками новой администрации Джо Байдена, но и встреча с семьёй. При этом портал Axios сообщал о противоположных планах дипломата. Как писало издание, посол придерживается той позиции, что Москва должна "заставить его" уехать, если действительно хочет его отъезда.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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