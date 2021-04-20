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Категорий: 18

Американский посол отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию Москвы

Джона Салливана ранее призвали поехать в свою столицу и провести там "подробные, серьёзные консультации".

20 апреля 2021, 01:30
<p>Посол США в России Джон Салливан. Фото © Михаил Метцель / ТАСС</p>

Посол США в России Джон Салливан. Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Посол США в России Джон Салливан отказался возвращаться в Вашингтон на консультации, несмотря на рекомендацию Москвы. О решении американского дипломата сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Салливан, как утверждает издание, не намерен покидать Россию. Посол придерживается той позиции, что Москва должна "заставить его" уехать, если действительно хочет его отъезда.

Американский посол прокомментировал ответ России на санкции США

Американский посол прокомментировал ответ России на санкции США

Напомним, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физлиц и организаций. Кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. 16 апреля МИД России объявил ответные меры: десять американских дипломатов покинут страну, послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в РФ.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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