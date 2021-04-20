Американский посол отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию Москвы
Джона Салливана ранее призвали поехать в свою столицу и провести там "подробные, серьёзные консультации".
Посол США в России Джон Салливан. Фото © Михаил Метцель / ТАСС
Посол США в России Джон Салливан отказался возвращаться в Вашингтон на консультации, несмотря на рекомендацию Москвы. О решении американского дипломата сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Салливан, как утверждает издание, не намерен покидать Россию. Посол придерживается той позиции, что Москва должна "заставить его" уехать, если действительно хочет его отъезда.
Напомним, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физлиц и организаций. Кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. 16 апреля МИД России объявил ответные меры: десять американских дипломатов покинут страну, послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в РФ.
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