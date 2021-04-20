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В Башкирии завели дело после гибели ребёнка в результате нападения стаи собак-убийц

Малыша растерзали агрессивные бездомные животные, когда он катался на велосипеде по улице Школьной.

20 апреля 2021, 01:18
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

В Башкирии возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" по факту гибели четырёхлетнего мальчика в результате нападения на него стаи бродячих собак в селе Сафарово. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

"Возбуждено дело... по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Учалинского района своих обязанностей по организации отлова безнадзорных животных, повлёкшего смерть ребёнка в результате нападения на него стаи собак", — уточнили в управлении.

"Вашего ребёнка там собаки...": Растерзанный псами 4-летний мальчик из Башкирии защищал от них своего питомца

"Вашего ребёнка там собаки...": Растерзанный псами 4-летний мальчик из Башкирии защищал от них своего питомца

На месте происшествия проводятся следственно-оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела лично контролирует руководитель следственного управления по Республике Башкортостан. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц администрации района, ответственных за организацию отлова бродячих животных.

Напомним, в селе Сафарово бродячие собаки напали на 4-летнего мальчика, который катался на велосипеде по улице Школьной. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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