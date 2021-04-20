В Пентагоне окончательно опровергли домыслы о "сговоре" России с талибами
Такую информацию распространили американские СМИ ещё в прошлом году, но подтверждения указанным в статье данным не нашли.
Фото © ТАСС
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что ему не известно о какой-либо связи между потерями США в Афганистане и утверждениями о существовании сговора России с боевиками "Талибана"*. Он также уточнил, что американские чиновники не контактировали со своими российскими коллегами по данному вопросу в последнее время.
"Мне не известно о какой бы то ни было конкретной взаимосвязи между потерями среди американских военнослужащих в Афганистане и этой идеей [о сговоре]. Я хочу ясно это дать понять. Мне также не известно о конкретном контакте с Вооружёнными силами России на этот счёт," — отметил представитель военного ведомства США на брифинге.
Его также спросили, могут ли войска США вернуться в Афганистан для участия в контртеррористических операциях. Кирби сообщил, что "нет никаких планов по повторной отправке американских военнослужащих".
Напомним, 26 июня 2020 года газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждала, что некое подразделение российской военной разведки платило талибам за нападения на военнослужащих США. В Белом доме усомнились в правдивости публикации, а позднее информацию опровергло само радикальное движение. Трамп сообщил, что разведка США признала фейком данную информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления о "сговоре" "чушью собачьей".
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
Выбор редакции
Байден пошёл против Пентагона в решении о выводе войск из Афганистана
В Госдепе назвали важным диалог между Россией и Японией
Колумбия подняла истребители на перехват российского Ил-96
"Кусок сердца оторвали": Житель Новочеркасска расплакался из-за покупки пива подросткам, погибшим в жутком ДТП
Пострадавшие при взрыве газа в Нижегородской области получат компенсацию
Комментариев: 0