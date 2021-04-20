В Пентагоне окончательно опровергли домыслы о "сговоре" России с талибами

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что ему не известно о какой-либо связи между потерями США в Афганистане и утверждениями о существовании сговора России с боевиками "Талибана"*. Он также уточнил, что американские чиновники не контактировали со своими российскими коллегами по данному вопросу в последнее время.

"Мне не известно о какой бы то ни было конкретной взаимосвязи между потерями среди американских военнослужащих в Афганистане и этой идеей [о сговоре]. Я хочу ясно это дать понять. Мне также не известно о конкретном контакте с Вооружёнными силами России на этот счёт," — отметил представитель военного ведомства США на брифинге.

Его также спросили, могут ли войска США вернуться в Афганистан для участия в контртеррористических операциях. Кирби сообщил, что "нет никаких планов по повторной отправке американских военнослужащих".

Напомним, 26 июня 2020 года газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждала, что некое подразделение российской военной разведки платило талибам за нападения на военнослужащих США. В Белом доме усомнились в правдивости публикации, а позднее информацию опровергло само радикальное движение. Трамп сообщил, что разведка США признала фейком данную информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления о "сговоре" "чушью собачьей".

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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