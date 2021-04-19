Вакцинные "паломники": немцы массово ринулись в Россию на прививку "Спутником V"

В эти выходные в Москву прибыла первая группа путешественников из Германии, целью поездки которых является не посещение достопримечательностей, а получение прививки "Спутник V". Пока власти Евросоюза думают над одобрением препарата, немцы совершают вакцинное "паломничество", сообщает Der Spiegel.

"Вакцинная" поездка организована одной из норвежских туристических фирм. Стоимость путешествия с учётом авиабилетов, отеля, трансфера, сопровождения гида и визовой поддержки составляет почти 2000 евро. Ещё 300 евро необходимо доплатить за прививку "Спутником V". Но люди готовы платить, чтобы получить прививку, ведь в самой Германии сделать это не так просто. Приоритет в ФРГ в вопросах вакцинации отдан людям пожилого возраста.

"Честно говоря, у меня нет уверенности, что каждый из нас получит предложение о вакцинации к лету, как обещало федеральное правительство. В Германии, будучи молодым человеком, не болевшим ранее, я должен месяцами ждать вакцинацию, в Москве это можно сделать немедленно", — говорит Уоллер, один из "паломников" в Москву.

Всего в первой группе 50 человек. В отеле прибывших иностранцев осмотрел врач, после чего они получили первый укол. Многие из "вакцинных" туристов между этапами прививок решили остаться в России, прогуляться по Москве и совершить экскурсии. Ещё 600 граждан ФРГ забронировали поездки.

Между тем эффективность российской вакцины "Спутник V" достигла уровня 97,6%. Такие данные привёл Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых жителей страны.

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