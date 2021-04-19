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РФПИ: Эффективность "Спутника V" достигла уровня 97,6%

За приведённый в исследовании период из почти четырёх миллионов привитых россиян коронавирусом заболело меньше 0,03%.

19 апреля 2021, 14:06
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © sputnikvaccine.com

Эффективность российской вакцины "Спутник V" оказалась на уровне 97,6%. Такие данные привёл Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых жителей страны.

"НИИ им Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют об эффективности вакцины "Спутник V" на уровне 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата", — говорится в официальном аккаунте вакцины в "Твиттере".

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Отмечается, что из 3,8 миллиона человек, привитых "Спутником V" с 5 декабря прошлого года по конец марта нынешнего, после 35-го дня с момента получения первой инъекции заболело всего 0,027%.

Ранее аргентинские учёные доказали эффективность вакцины "Спутник V" даже после одной дозы.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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