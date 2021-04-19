Правительство Австрии договорилось закупить миллион доз российской вакцины "Спутник V"

Австрия закупит один миллион доз российской вакцины от ковида "Спутник V", но применение препарата станет возможным лишь после его регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств [EMA]. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат канцлера страны Себастьяна Курца.

Договорённость с российской стороной была достигнута коалиционным Правительством Австрии, в составе которого находятся Австрийская народная партия и "Зелёные".

"Мы согласны с закупкой одного миллиона доз вакцины "Спутник", которая уже используется более чем в 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию EMA, потому что каждая дополнительная вакцина помогает нам спасать людей, обеспечивать рабочие места и быстрее возвращаться к нормальной жизни", — заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

По словам недавно назначенного министра здравоохранения Австрии Вольфганга Мюкштайна, российская разработка является хорошей, но её использование станет возможным лишь после регистрации в ЕС.

"Спутник" — хороший. Для меня важна регистрация от EMA в качестве условия [использования]. В этом направлении уже есть согласие [между партнёрами по коалиции]", — сообщил Мюкштайн.

Напомним, ранее Себастьян Курц решительно отстаивал свою позицию по покупке "Спутника V" и объяснял, что это значительно бы ускорило вакцинацию в Австрии. По его мнению, те страны, которые используют несколько препаратов, в том числе и российский, например Венгрия и Сербия, имеют преимущество и могут быстрее привить население.

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