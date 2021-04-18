Макрон заявил, что "Спутник V" не поможет ускорить темпы вакцинации в Европе

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" на данном этапе не может помочь ускорить темпы вакцинации в странах Евросоюза. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я не думаю, что сейчас можно считать российскую вакцину решением, которое бы позволило нам ускориться. Ведь нужно время, чтобы она получила разрешение от ЕМА (европейского регулятора). Кроме того, время уйдёт и на то, чтобы наладить производство препарата", — сказал он в интервью CBS.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил об окончании переговоров о покупке российского "Спутника V". Он выразил надежду, что Австрия сможет приобрести миллион доз препарата. А глава Евросовета Шарль Мишель заявил о разногласиях среди стран ЕС по поводу вакцины. По его словам, обычные граждане проявляют всё больше нетерпения, так как хотят сделать прививку.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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