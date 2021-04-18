На Украине начали вакцинацию от ковида препаратом Pfizer
Первыми прививку получили пациенты психоневрологического интерната в городе Бородянке Киевской области.
Фото © ТАСС / Zuma
На Украине началась вакцинация от CoViD-19 препаратом, разработанным американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".
"Первыми прививку этой вакциной получили пациенты психоневрологического интерната в городе Бородянке Киевской области. Вакцинацию за день пройдут около 100 граждан — пациенты и персонал интерната", — сказал он.
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За три дня планируется вакцинировать всех сотрудников и пациентов (428 человек) первой дозой, за ними будет зарезервирована и вторая доза. Также стало известно, что препарат поступит на все региональные склады, и с 18 апреля любой желающий сможет сделать прививку.
Напомним, ранее на Украину поставлялась вакцина Covishield — это индийская версия британско-шведского препарата от компании AstraZeneca. Экс-президент страны Пётр Порошенко называл эту вакцину словом на букву "г". После прививок препаратом скончалось четыре человека. Сначала умерла женщина-военнослужащий, затем — провизор аптеки военного госпиталя и чиновник Винницкой областной государственной администрации. 17 апреля стало известно о смерти жителя Львовской области.
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