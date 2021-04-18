На Украине начали вакцинацию от ковида препаратом Pfizer

На Украине началась вакцинация от CoViD-19 препаратом, разработанным американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Первыми прививку этой вакциной получили пациенты психоневрологического интерната в городе Бородянке Киевской области. Вакцинацию за день пройдут около 100 граждан — пациенты и персонал интерната", — сказал он.

За три дня планируется вакцинировать всех сотрудников и пациентов (428 человек) первой дозой, за ними будет зарезервирована и вторая доза. Также стало известно, что препарат поступит на все региональные склады, и с 18 апреля любой желающий сможет сделать прививку.