"Он последователен в хобби": Песков рассказал о попытках отговорить Путина от опасных путешествий

Президента России Владимира Путина нередко пытаются отговорить от опасных путешествий, таких, например, как полёт со стерхами на Ямале или прогулка с китами на Камчатке. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Иногда, бывает, пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этих хобби", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее пресс-секретарь российского лидера рассказал, что Путин любит разные уголки родной страны, однако для спокойного отдыха всегда выбирает Сибирь.

Авторы