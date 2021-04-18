"Он последователен в хобби": Песков рассказал о попытках отговорить Путина от опасных путешествий
Российский лидер погружался на дно Чёрного моря, Финского залива, летал на тяжёлых бомбардировщиках, а также участвовал в эксперименте с полётом на дельтаплане вместе со стерхами.
Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Президента России Владимира Путина нередко пытаются отговорить от опасных путешествий, таких, например, как полёт со стерхами на Ямале или прогулка с китами на Камчатке. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
"Иногда, бывает, пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этих хобби", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее пресс-секретарь российского лидера рассказал, что Путин любит разные уголки родной страны, однако для спокойного отдыха всегда выбирает Сибирь.
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