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"Он последователен в хобби": Песков рассказал о попытках отговорить Путина от опасных путешествий

Российский лидер погружался на дно Чёрного моря, Финского залива, летал на тяжёлых бомбардировщиках, а также участвовал в эксперименте с полётом на дельтаплане вместе со стерхами.

18 апреля 2021, 12:59
<p>Фото © ТАСС / Никольский Алексей</p>

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Президента России Владимира Путина нередко пытаются отговорить от опасных путешествий, таких, например, как полёт со стерхами на Ямале или прогулка с китами на Камчатке. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Иногда, бывает, пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этих хобби", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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