Китайцы оценили фотографии с таёжного отдыха Путина и посоветовали Байдену заняться спортом
Американскому лидеру рекомендовали не ссориться с коллегой.
Фото © kremlin.ru
Президент США Джо Байден трясся бы от холода, окажись в тех местах, где свои выходные провёл его российский коллега Владимир Путин. Такое мнение высказали пользователи китайского портала Sina Weibo, которые увидели фотографии с отдыха президента РФ.
Комментаторы вспомнили недавний инцидент с трапом американского борта номер один, на котором Байден трижды споткнулся, и предположили, что после такого залезть в вездеход Путина он просто бы не смог. Одни заявили, что "старина Джо" не выбрался бы из тайги после подобной прогулки, а другие пошутили, что он сломал бы себе обе ноги, выпрыгивая из вездехода так же, как Путин.
"Байден умер от зависти, когда Путин бодро выпрыгнул из вездехода", — прокомментировал один из пользователей.
Читатели предложили показать фотографии самому Байдену и посоветовали ему провести пару занятий спортом вместе с российским президентом. Кроме того, после увиденного китайцы рекомендовали президенту США быть аккуратнее и не ссориться с российским колллегой.
Как уже сообщал Лайф, во время отдыха в тайге президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу много гуляли пешком, катались на вездеходах и посетили мастерскую, где министр занимается резьбой по дереву. Путин бросил в один из ручьёв монетку, чтобы, согласно известной традиции, вернуться обратно.
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