Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Китайцы оценили фотографии с таёжного отдыха Путина и посоветовали Байдену заняться спортом

Американскому лидеру рекомендовали не ссориться с коллегой.

24 марта 2021, 15:24
<p>Фото © kremlin.ru</p>

Фото © kremlin.ru

Президент США Джо Байден трясся бы от холода, окажись в тех местах, где свои выходные провёл его российский коллега Владимир Путин. Такое мнение высказали пользователи китайского портала Sina Weibo, которые увидели фотографии с отдыха президента РФ.

Комментаторы вспомнили недавний инцидент с трапом американского борта номер один, на котором Байден трижды споткнулся, и предположили, что после такого залезть в вездеход Путина он просто бы не смог. Одни заявили, что "старина Джо" не выбрался бы из тайги после подобной прогулки, а другие пошутили, что он сломал бы себе обе ноги, выпрыгивая из вездехода так же, как Путин.

"Байден умер от зависти, когда Путин бодро выпрыгнул из вездехода", — прокомментировал один из пользователей.

"И тут появился сердитый Джо на инвалидном скутере": Британцы оценили фото с отдыха Путина в тайге

"И тут появился сердитый Джо на инвалидном скутере": Британцы оценили фото с отдыха Путина в тайге

Читатели предложили показать фотографии самому Байдену и посоветовали ему провести пару занятий спортом вместе с российским президентом. Кроме того, после увиденного китайцы рекомендовали президенту США быть аккуратнее и не ссориться с российским колллегой.

Как уже сообщал Лайф, во время отдыха в тайге президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу много гуляли пешком, катались на вездеходах и посетили мастерскую, где министр занимается резьбой по дереву. Путин бросил в один из ручьёв монетку, чтобы, согласно известной традиции, вернуться обратно.

Авторы
Плетнёв Максим
Плетнёв Максим

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для госслужащих, назначаемых президентом

сегодня в 13:35

Песков рассказал о таёжной экипировке Путина: В Сибири в пальто и туфлях не походишь

22 марта, 09:39

"Опасный нарратив": Секретарь СНБО Украины Данилов призвал отказаться от слова "Донбасс"

сегодня в 15:33
Life

Бывшая пленница скопинского маньяка обратится в прокуратуру после интервью Собчак

сегодня в 16:04

"Ущерб не только для нас, но и для них": Сенатор Клинцевич возможность разрыва контрактов с США из-за санкций

сегодня в 16:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1