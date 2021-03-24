Китайцы оценили фотографии с таёжного отдыха Путина и посоветовали Байдену заняться спортом

Президент США Джо Байден трясся бы от холода, окажись в тех местах, где свои выходные провёл его российский коллега Владимир Путин. Такое мнение высказали пользователи китайского портала Sina Weibo, которые увидели фотографии с отдыха президента РФ.

Комментаторы вспомнили недавний инцидент с трапом американского борта номер один, на котором Байден трижды споткнулся, и предположили, что после такого залезть в вездеход Путина он просто бы не смог. Одни заявили, что "старина Джо" не выбрался бы из тайги после подобной прогулки, а другие пошутили, что он сломал бы себе обе ноги, выпрыгивая из вездехода так же, как Путин.

"Байден умер от зависти, когда Путин бодро выпрыгнул из вездехода", — прокомментировал один из пользователей.

Читатели предложили показать фотографии самому Байдену и посоветовали ему провести пару занятий спортом вместе с российским президентом. Кроме того, после увиденного китайцы рекомендовали президенту США быть аккуратнее и не ссориться с российским колллегой.

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