Режиссёр Сарик Андреасян со скандалом ушёл с интервью, сломав на прощание стену студии

Один из самых критикуемых российских режиссёров, Сарик Андреасян, поругался со слушательницей радиостанции, где давал интервью, в прямом эфире. Запись беседы опубликована в "Ютубе".

Режиссёр вместе с ведущей радиостанции "Комсомольская правда" обсуждал недавно вышедший сериал "Чикатило", премьера которого состоялась 18 марта в одном из онлайн-кинотеатров. В диалог вступила позвонившая в студию женщина и осудила формат фильмов подобной тематики. В заключение она посоветовала Андреасяну "езжать в свою Армению", после чего за режиссёра вступилась ведущая.

Впрочем, гнев кинодела к тому моменту уже было не остановить, его спокойный тон в отстаивании своей точки зрения перешёл в повышенный. Последней каплей терпения стала фамилия режиссёра, которую ведущая, вероятно, от волнения произнесла неправильно. После этого он сделал ей замечание, бросил наушники на стол и ушёл из студии.

Как сообщает КП, перед уходом Андреасян со всей силы пнул стену с кирпичной кладкой, в результате чего несколько кирпичей упали на пол. В издании отметили, что многострадальная стена уже не в первый раз принимает на себя удары гостей студии, которые ломали кирпичи в результате драк и акробатических трюков.

А ранее большой резонанс в обществе вызвало интервью недавно вышедшего на свободу скопинского маньяка Виктора Мохова Ксении Собчак. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв назвал беседу извращением, а в Следственном комитете заинтересовались высказываниями маньяка в интервью.

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