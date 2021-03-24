Убившего трёх сослуживцев срочника Макарова отправили на лечение в психдиспансер

Солдат-срочник Антон Макаров, который в ноябре убил троих сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, отправлен на лечение в психолого-неврологический диспансер. Такое решение принял 235-й Военный гарнизонный суд, пишет ТАСС.

Напомним, солдат-срочник открыл стрельбу на военном аэродроме в Воронеже 9 ноября. Антон Макаров зарубил офицера топором, завладел его табельным оружием и расстрелял сослуживцев. На месте погибло три человека — дежурный по полку офицер, рядовой и ефрейтор. Вечером того же дня его задержали на пути домой в Орловскую область. 11 ноября суд арестовал солдата на два месяца.