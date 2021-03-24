Убившего трёх сослуживцев срочника Макарова отправили на лечение в психдиспансер
Ранее он содержался в СИЗО.
Антон Макаров. Фото © Соцсети
Солдат-срочник Антон Макаров, который в ноябре убил троих сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, отправлен на лечение в психолого-неврологический диспансер. Такое решение принял 235-й Военный гарнизонный суд, пишет ТАСС.
"Макаров переведён в психиатрический стационар специализированного типа, корпус № 2 КУЗ ВО (казённого учреждения Воронежской области) "Воронежский областной клинический психолого-неврологический диспансер", — сообщила представитель суда Наталья Бровко.
Ранее Макаров содержался под стражей в СИЗО № 3 УФСИН.
Напомним, солдат-срочник открыл стрельбу на военном аэродроме в Воронеже 9 ноября. Антон Макаров зарубил офицера топором, завладел его табельным оружием и расстрелял сослуживцев. На месте погибло три человека — дежурный по полку офицер, рядовой и ефрейтор. Вечером того же дня его задержали на пути домой в Орловскую область. 11 ноября суд арестовал солдата на два месяца.
Выбор редакции
Юрист рассказал Лайфу, какой срок грозит виновнику смертельного ДТП с "мерседесом" в Москве
Бывшая пленница скопинского маньяка обратится в прокуратуру после интервью Собчак
"Ущерб не только для нас, но и для них": Сенатор Клинцевич оценил возможность разрыва контрактов с США из-за санкций
Адвокаты Навального заявили, что их не пустили в колонию для свидания с ним
"Получилось лучше, чем 6 лет назад": Секс-символ сборной России — о блестящем возвращении на ЧМ
Комментариев: 0