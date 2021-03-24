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Зеленский утвердил стратегию "деоккупации" Крыма

План конкретных "мероприятий" должны будут за три месяца разработать министры.

24 марта 2021, 14:55

Фото © ТАСС / ZUMA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении стратегии по "деоккупации" Крыма. Текст документа опубликован на сайте Совета национальной безопасности и обороны страны.

"Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя", — отмечено в сообщении.

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Документ определяет комплекс мер по "восстановлению территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путём деоккупации и реинтеграции Крыма". В стратегии также говорится о защите прав и свобод человека на территории полуострова. Отдельно в подписанном документе отмечено, что кабинет министров должен за три месяца утвердить план конкретных мероприятий для реализации стратегии.

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Напомним, о "стратегии деоккупации и реинтеграции" лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил в годовщину референдума о присоединении Крыма к России. Однако, как уже неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать его возврат Украине.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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