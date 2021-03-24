Зеленский утвердил стратегию "деоккупации" Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении стратегии по "деоккупации" Крыма. Текст документа опубликован на сайте Совета национальной безопасности и обороны страны.

"Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя", — отмечено в сообщении.

Документ определяет комплекс мер по "восстановлению территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путём деоккупации и реинтеграции Крыма". В стратегии также говорится о защите прав и свобод человека на территории полуострова. Отдельно в подписанном документе отмечено, что кабинет министров должен за три месяца утвердить план конкретных мероприятий для реализации стратегии.