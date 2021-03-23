На сайте украинского президента написали, что у Зеленского кончились полномочия

На официальном сайте президента Украины 23 марта было опубликовано распоряжение за подписью Владимира Зеленского — в документе была допущена ошибка, согласно которой он уже якобы прекратил свои полномочия. Об этом пишет Strana.ua.

"Уволить Полищук Аллу Ивановну с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", — говорилось в тексте распоряжения.

Электронная версия документа уже удалена с сайта украинского президента. Там опубликовано распоряжение № 204, а сразу за ним — № 207.

Отметим, что пресс-служба Владимира Зеленского не первый раз допускает ошибку. Например, от его имени было опубликовано поздравление с Новым годом по лунному календарю, адресованное гражданам Китая. Однако на фотографии, которой сопровождался пост, была вовсе не Поднебесная, а Непал.

Чуть раньше, в своём новогоднем обращении, Владимир Зеленский выразил желание написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте. Однако на самом деле в городе отсутствуют песчаные пляжи.

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