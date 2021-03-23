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На сайте украинского президента написали, что у Зеленского кончились полномочия

Ошибка была допущена в одном из официальных документов.

23 марта 2021, 22:25
<p>Фото © Facebook / <strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=,d*F*F-R&eid=ARCbn0JWVpEY8y7fb26ejbYHoFLDfTQ1M16gBP_9HmtKsCArF_qrSojeRNTB7jBUml5HgfgxvSJewSio&tn-str=*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Володимир Зеленський</a></strong></p>

Фото © Facebook / Володимир Зеленський

На официальном сайте президента Украины 23 марта было опубликовано распоряжение за подписью Владимира Зеленского — в документе была допущена ошибка, согласно которой он уже якобы прекратил свои полномочия. Об этом пишет Strana.ua.

"Уволить Полищук Аллу Ивановну с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", говорилось в тексте распоряжения.

Электронная версия документа уже удалена с сайта украинского президента. Там опубликовано распоряжение № 204, а сразу за ним — № 207.

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Отметим, что пресс-служба Владимира Зеленского не первый раз допускает ошибку. Например, от его имени было опубликовано поздравление с Новым годом по лунному календарю, адресованное гражданам Китая. Однако на фотографии, которой сопровождался пост, была вовсе не Поднебесная, а Непал.

Чуть раньше, в своём новогоднем обращении, Владимир Зеленский выразил желание написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте. Однако на самом деле в городе отсутствуют песчаные пляжи.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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