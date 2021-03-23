США отреагировали на ракетные пуски в КНДР

Вашингтон считает пуски ракет малой дальности в КНДР "нормальной военной деятельностью". Такую оценку в беседе с журналистами дал представитель американской администрации высокого ранга.

"Хотя мы серьёзно воспринимаем всю эту военную активность и продолжим тесные консультации с партнёрами и союзниками, мы отнесли эти действия к категории нормальной военной активности со стороны Севера", — сказал собеседник журналистов.

По его словам, на следующей неделе США проведут встречу высокого уровня с Японией и Южной Кореей по северокорейской политике. Представитель администрации заявил, что США держат открытой дверь для переговоров с Пхеньяном.

Ранее американские СМИ со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщали, что США почти месяц не могут связаться с КНДР. Пхеньян не выходил на связь даже через свою миссию в ООН в Нью-Йорке. В КНДР вскоре это подтвердили, объяснив нежелание общаться с Вашингтоном.

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