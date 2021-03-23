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США отреагировали на ракетные пуски в КНДР

Там заверили, что держат открытой дверь для дипломатии.

23 марта 2021, 22:15
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Вашингтон считает пуски ракет малой дальности в КНДР "нормальной военной деятельностью". Такую оценку в беседе с журналистами дал представитель американской администрации высокого ранга.

"Хотя мы серьёзно воспринимаем всю эту военную активность и продолжим тесные консультации с партнёрами и союзниками, мы отнесли эти действия к категории нормальной военной активности со стороны Севера", — сказал собеседник журналистов.

СМИ сообщили об испытании Северной Кореей ракет малой дальности

СМИ сообщили об испытании Северной Кореей ракет малой дальности

По его словам, на следующей неделе США проведут встречу высокого уровня с Японией и Южной Кореей по северокорейской политике. Представитель администрации заявил, что США держат открытой дверь для переговоров с Пхеньяном.

Ранее американские СМИ со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщали, что США почти месяц не могут связаться с КНДР. Пхеньян не выходил на связь даже через свою миссию в ООН в Нью-Йорке. В КНДР вскоре это подтвердили, объяснив нежелание общаться с Вашингтоном.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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