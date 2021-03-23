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Возбуждено уголовное дело после утечки данных переболевших ковидом москвичей

Об инциденте стало известно в конце прошлого года.

23 марта 2021, 21:54
<p>Фото © ТАСС / Свитайло Андрей</p>

Фото © ТАСС / Свитайло Андрей

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после массовой утечки персональных данных жителей Москвы, переболевших коронавирусом. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн.

В своём телеграм-канале он опубликовал снимок с ответом МВД на обращение парламентария. Отмечается, что по данному факту открыто дело по статье "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ".

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Напомним, об утечке данных москвичей, переболевших коронавирусом, 9 декабря сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с ковидом. По его информации, утечка произошла из-за человеческого фактора. Сотрудники, которые имели доступ к этим данным, "допустили передачу этих файлов третьим лицам". В открытом доступе оказались данные примерно 300 тысяч человек, включая ФИО, год рождения, адрес проживания и регистрации, паспортные данные, мобильные номера и сведения о состоянии здоровья.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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