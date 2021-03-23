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СМИ: Белозерцев помог "Биотеку" получить госконтракты на 550 млн

Следователи рассматривают три эпизода получения губернатором взяток.

23 марта 2021, 21:37
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда

Иван Белозерцев, будучи губернатором Пензенской области, покровительствовал компании "Биотек" в получении восьми государственных контрактов на общую сумму в 550 млн рублей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что госконтракты касались оказания услуг по контролю качества, приобретения и доставки лекарств, реактивов, медизделий, закупаемых для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

В частности, по версии агентства, в течение 2020 года при покровительстве Белозерцева ОАО "Фармация", которое входит в "Биотек", стало победителем в семи аукционах, по результатам которых заключило госконтракты на общую сумму более 295 млн рублей. Сейчас расследуется три эпизода получения губернатором взяток.

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Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили 360 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег). По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель, его жена и ещё три человека. Всем им уже предъявили обвинения. Суд арестовал самого Белозерцева и остальных фигурантов дела.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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