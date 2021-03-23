СМИ: Белозерцев помог "Биотеку" получить госконтракты на 550 млн

Иван Белозерцев, будучи губернатором Пензенской области, покровительствовал компании "Биотек" в получении восьми государственных контрактов на общую сумму в 550 млн рублей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что госконтракты касались оказания услуг по контролю качества, приобретения и доставки лекарств, реактивов, медизделий, закупаемых для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

В частности, по версии агентства, в течение 2020 года при покровительстве Белозерцева ОАО "Фармация", которое входит в "Биотек", стало победителем в семи аукционах, по результатам которых заключило госконтракты на общую сумму более 295 млн рублей. Сейчас расследуется три эпизода получения губернатором взяток.