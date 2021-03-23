Белозерцев объяснил, как у него оказались дорогие часы от Шпигеля

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, арестованный по обвинению в получении взятки, подтвердил, что миллиардер Борис Шпигель дарил ему дорогие часы, однако вину в коррупции он не признаёт. Об этом сообщает корреспондент RT , член ОНК Москвы Борис Клин.

"Машина, о которой сообщали СМИ, находится в лизинге у компании Бориса Шпигеля и ни меня, ни членов моей семьи не возила. Часы действительно он мне прислал, но, когда стало известно, что они дорогие, я ему позвонил и сказал, что при встрече верну их ему, но он уехал на лечение в Израиль — и сделать я этого не успел", — заявил Белозерцев членам ОНК.