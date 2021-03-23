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Белозерцев объяснил, как у него оказались дорогие часы от Шпигеля

Губернатор Пензенской области заявил членам ОНК, что не признаёт вину в получении взятки.

23 марта 2021, 07:34

Фото © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, арестованный по обвинению в получении взятки, подтвердил, что миллиардер Борис Шпигель дарил ему дорогие часы, однако вину в коррупции он не признаёт. Об этом сообщает корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин.

СМИ: Имущество главы Пензенской области могут арестовать

СМИ: Имущество главы Пензенской области могут арестовать

"Машина, о которой сообщали СМИ, находится в лизинге у компании Бориса Шпигеля и ни меня, ни членов моей семьи не возила. Часы действительно он мне прислал, но, когда стало известно, что они дорогие, я ему позвонил и сказал, что при встрече верну их ему, но он уехал на лечение в Израиль — и сделать я этого не успел", — заявил Белозерцев членам ОНК.

Глава региона также пояснил, что Шпигель переводил деньги в его избирательный фонд, но это было в рамках закона.

В Пензенской области сообщили о многомиллионных нарушениях при Белозерцеве

В Пензенской области сообщили о многомиллионных нарушениях при Белозерцеве

Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в 31 млн рублей. В особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили 360 миллионов рублей, дорогие часы и Mercedes. По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель, его жена и ещё три человека. Всем им уже предъявили обвинение. Суд арестовал самого Белозерцева и других фигурантов дела, кроме Бориса Шпигеля — миллиардера госпитализировали из здания суда.

Фармацевтического короля Шпигеля госпитализировали в реанимацию

Фармацевтического короля Шпигеля госпитализировали в реанимацию

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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