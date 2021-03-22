Губернатору Пензенской области Белозерцеву и фигурантам его дела предъявили обвинение

Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и ещё пятерым фигурантам его дела (Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Фёдору Федотову) предъявлено обвинение, сообщает СК РФ. Им инкриминируется дача взятки, посредничество во взяточничестве. Следствие ходатайствует об их аресте.

"По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов", — говорится в сообщении.