Губернатору Пензенской области Белозерцеву и фигурантам его дела предъявили обвинение
Следствие просит арестовать всех шестерых задержанных.
Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и ещё пятерым фигурантам его дела (Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Фёдору Федотову) предъявлено обвинение, сообщает СК РФ. Им инкриминируется дача взятки, посредничество во взяточничестве. Следствие ходатайствует об их аресте.
"По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов", — говорится в сообщении.
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Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно 21 марта. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников региона прошли обыски. По этому делу задержан также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель. СК назвал размер взятки, которую губернатор Пензенской области получил от Шпигеля.
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