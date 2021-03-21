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СК назвал размер взятки, которую губернатор Пензенской области получил от бывшего тестя Баскова

В отношении главы региона и предпринимателя возбуждено уголовное дело.

21 марта 2021, 08:32
<p>Иван Белозерцев. Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1550014/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ</a></p>

Иван Белозерцев. Фото © СК РФ

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подозревается в получении взятки на общую сумму свыше 31 миллиона рублей, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк", и других лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки)", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным следствия, в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на общую сумму более 31 миллиона рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" преимуществ при заключении государственных контрактов.

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В домах задержанных и на их рабочих местах проведены обыски. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение — и следствие направит в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно ранее. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников области прошли обыски.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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