СК показал кадры задержания губернатора Пензенской области
В ближайшее время главе региона предъявят обвинение.
Следственный комитет России показал видео задержания губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Запись опубликована на официальном ютуб-канале ведомства.
Как видно на кадрах, Белозерцев открывает дверь в свой кабинет, после чего ему вручают некие бумаги для ознакомления, под которыми он расписывается. Затем в кабинете начинается обыск. В ближайшее время Белозерцеву и задержанному по его делу фармацевтическому королю Борису Шпигелю предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать об аресте фигурантов уголовного дела.
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Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно ранее. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников области прошли обыски. По делу главы Пензенской области задержан также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель.
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