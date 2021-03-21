Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

СК показал кадры задержания губернатора Пензенской области

В ближайшее время главе региона предъявят обвинение.

21 марта 2021, 10:51

Следственный комитет России показал видео задержания губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Запись опубликована на официальном ютуб-канале ведомства.

Как видно на кадрах, Белозерцев открывает дверь в свой кабинет, после чего ему вручают некие бумаги для ознакомления, под которыми он расписывается. Затем в кабинете начинается обыск. В ближайшее время Белозерцеву и задержанному по его делу фармацевтическому королю Борису Шпигелю предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать об аресте фигурантов уголовного дела.

5 лет у руля Пензенской области: что известно о губернаторе Белозерцеве, подозреваемом в получении взятки в 31 млн рублей

5 лет у руля Пензенской области: что известно о губернаторе Белозерцеве, подозреваемом в получении взятки в 31 млн рублей

Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно ранее. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников области прошли обыски. По делу главы Пензенской области задержан также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель.

СК назвал размер взятки, которую губернатор Пензенской области получил от бывшего тестя Баскова

СК назвал размер взятки, которую губернатор Пензенской области получил от бывшего тестя Баскова

"Единая Россия" приостановит членство задержанного губернатора Пензенской области

"Единая Россия" приостановит членство задержанного губернатора Пензенской области

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Особая фармацевтическая зона: чем губернатор Пензенской области был обязан миллиардеру Борису Шпигелю

сегодня в 12:00

"Продолжаем жить": Представитель Манижи прокомментировала жалобу в СК на песню для Евровидения

18 марта, 16:24

Правительство Пензенской области работает штатно после задержания губернатора

сегодня в 11:18

Фармацевтический король и бывший тесть Баскова: что известно о Борисе Шпигеле, подозреваемом в даче взятки главе Пензенской области

сегодня в 11:53

Модель надела платье с настолько странным вырезом, что её обнажённая грудь стала звездой того вечера

сегодня в 12:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1