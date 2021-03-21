СК показал кадры задержания губернатора Пензенской области

Как видно на кадрах, Белозерцев открывает дверь в свой кабинет, после чего ему вручают некие бумаги для ознакомления, под которыми он расписывается. Затем в кабинете начинается обыск. В ближайшее время Белозерцеву и задержанному по его делу фармацевтическому королю Борису Шпигелю предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать об аресте фигурантов уголовного дела.