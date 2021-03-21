5 лет у руля Пензенской области: что известно о губернаторе Белозерцеве, подозреваемом в получении взятки в 31 млн рублей
Глава региона является обладателем нескольких медалей и орденов.
Иван Белозерцев. Фото © ТАСС / Пресс-служба губернатора и Правительства Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, которого задержали по подозрению в получении взятки, уже более пяти лет является главой региона. 25 мая 2015 года он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора, а в сентябре того же года Белозерцев победил на выборах, где за него свой голос отдало более 86% избирателей. 13 сентября 2020 года он вновь одержал победу в голосовании.
В 2000 году Белозерцев после опыта работы в военном комиссариате Пензенской области и партийном комитете полка был избран депутатом Пензенской городской думы третьего созыва, а 29 декабря 2004 года стал её председателем. Через некоторое время, в связи с правовой неопределённостью в вопросе процедуры выборов мэра города, был назначен главой Пензы.
С 2006 по 2012 год Белозерцев являлся председателем правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области". Кроме того, с августа 2008 года по май 2011-го он занимал должность заместителя секретаря политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" по работе с обращениями граждан. А с 14 октября 2012 года стал депутатом Законодательного собрания субъекта.
Белозерцев награждён семью медалями Минобороны России, памятным знаком "За заслуги в развитии города Пензы", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также орденом Почёта. Глава Пензенской области является кандидатом педагогических наук.
Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно ранее. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников области прошли обыски. По делу главы Пензенской области задержан также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель.
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