Фармацевтический король и бывший тесть Баскова: что известно о Борисе Шпигеле, подозреваемом в даче взятки главе Пензенской области

Борис Шпигель — бывший сенатор, руководитель фирмы "Биотэк", которая за второе полугодие 2020 года заключила более 500 контрактов на сумму около одного миллиарда рублей. По данным маркетингового агентства DSM Group, специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка, за девять месяцев 2020 года её выручка выросла на 65,7%. Хотя сама компания "Биотэк" ничего не производит, являясь лишь дистрибьютором. Подробнее о деятельности Шпигеля читайте в расследовании Лайфа "Лекарство или яд? Кто зарабатывает во время ковида на препаратах "Авифавир", "Арепливир" и "Коронавир".

Ранее Шпигель был представителем Правительства Пензенской области в Совете Федерации. Кроме того, он руководил группой по сотрудничеству Совфеда с Кнессетом Израиля. В марте 2013 года возглавил международную правозащитную организацию "Мир без нацизма", в связи с этим подал заявление о досрочном снятии полномочий члена СФ, которое было удовлетворено 27 марта того же года.

Кроме того, одно время Борис Шпигель продюсировал певца Николая Баскова — бывшего мужа своей дочери Светланы. С экс-зятем бизнесмен впоследствии поссорился.

Сейчас Шпигель проходит по уголовному делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Как полагает следствие, от предпринимателя глава региона через посредников получил взятку в виде денежных средств и иных ценностей, её размер превышает 31 миллион рублей.

Ранее СК назвал размер взятки, которую губернатор Пензенской области получил от бывшего тестя Баскова. На главу региона и предпринимателя заведено уголовное дело. В ближайшее время им предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об аресте фигурантов дела.

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