Правительство Пензенской области работает штатно после задержания губернатора

Правительство Пензенской области работает в штатном режиме, несмотря на задержание губернатора Ивана Белозерцева. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона и правительства Дина Черёмушкина.

"Правительство Пензенской области работает в штатном режиме, в соответствии с Уставом Пензенской области", — сказала Черёмушкина на пресс-конференции.

Она уточнила, что, согласно уставу, если губернатор временно не может исполнять свои обязанности, они переходят вице-губернатору, председателю правительства, его первому заместителю или одному из зампредседателей правительства. Вице-губернатором Пензенской области является Лариса Рябихина, а правительство возглавляет Николай Симонов. В настоящий момент исполняющий обязанности главы региона не определён.