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Правительство Пензенской области работает штатно после задержания губернатора

В ближайшее время Белозерцеву предъявят обвинения.

21 марта 2021, 11:18
<p>Фото © <a href="https://pnzreg.ru/news/sport/297627/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Портал Правительства Пензенской области</a></p>

Фото © Портал Правительства Пензенской области

Правительство Пензенской области работает в штатном режиме, несмотря на задержание губернатора Ивана Белозерцева. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона и правительства Дина Черёмушкина.

"Правительство Пензенской области работает в штатном режиме, в соответствии с Уставом Пензенской области", — сказала Черёмушкина на пресс-конференции.

Она уточнила, что, согласно уставу, если губернатор временно не может исполнять свои обязанности, они переходят вице-губернатору, председателю правительства, его первому заместителю или одному из зампредседателей правительства. Вице-губернатором Пензенской области является Лариса Рябихина, а правительство возглавляет Николай Симонов. В настоящий момент исполняющий обязанности главы региона не определён.

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СК показал кадры задержания губернатора Пензенской области

Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно ранее. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников региона прошли обыски. По делу главы Пензенской области задержан также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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