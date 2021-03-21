Правительство Пензенской области работает штатно после задержания губернатора
В ближайшее время Белозерцеву предъявят обвинения.
Правительство Пензенской области работает в штатном режиме, несмотря на задержание губернатора Ивана Белозерцева. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона и правительства Дина Черёмушкина.
"Правительство Пензенской области работает в штатном режиме, в соответствии с Уставом Пензенской области", — сказала Черёмушкина на пресс-конференции.
Она уточнила, что, согласно уставу, если губернатор временно не может исполнять свои обязанности, они переходят вице-губернатору, председателю правительства, его первому заместителю или одному из зампредседателей правительства. Вице-губернатором Пензенской области является Лариса Рябихина, а правительство возглавляет Николай Симонов. В настоящий момент исполняющий обязанности главы региона не определён.
Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно ранее. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников региона прошли обыски. По делу главы Пензенской области задержан также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель.
5 лет у руля Пензенской области: что известно о губернаторе Белозерцеве, подозреваемом в получении взятки в 31 млн рублей
Выбор редакции
Особая фармацевтическая зона: чем губернатор Пензенской области был обязан миллиардеру Борису Шпигелю
СК показал кадры задержания губернатора Пензенской области
Путин на совещании обсудит вопрос наращивания производства вакцин
Фармацевтический король и бывший тесть Баскова: что известно о Борисе Шпигеле, подозреваемом в даче взятки главе Пензенской области
Модель надела платье с настолько странным вырезом, что её обнажённая грудь стала звездой того вечера
Комментариев: 0