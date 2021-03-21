Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Выводят под конвоем: задержание подозреваемого в получении взятки пензенского губернатора попало на видео

Правоохранители вынесли из здания правительства региона большие сумки с неизвестным содержимым.

21 марта 2021, 14:58

Выводят под конвоем: задержание подозреваемого в получении взятки главы Пензенской области попало на видео. Видео © Instagram / novosti.penza

Задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого подозревают в получении взятки, попало на видео. Главу региона увезли прямо с рабочего места. Ролик, снятый очевидцами, опубликовал паблик "Новости Пенза" в "Инстаграме".

СК показал кадры обысков у губернатора Пензенской области

СК показал кадры обысков у губернатора Пензенской области

На кадрах видно, что сначала из здания Правительства Пензенской области выходят два правоохранителя, которые выносят сумку с неизвестным содержимым, а позже под конвоем выводят самого губернатора.

Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно ранее. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников региона прошли обыски. По делу главы Пензенской области задержан также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель. Сейчас правительство региона работает в штатном режиме.

5 лет у руля Пензенской области: что известно о губернаторе Белозерцеве, подозреваемом в получении взятки в 31 млн рублей

5 лет у руля Пензенской области: что известно о губернаторе Белозерцеве, подозреваемом в получении взятки в 31 млн рублей

Особая фармацевтическая зона: чем губернатор Пензенской области был обязан миллиардеру Борису Шпигелю

Особая фармацевтическая зона: чем губернатор Пензенской области был обязан миллиардеру Борису Шпигелю

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Белоруссии задержали лидера партии "Грамада"

сегодня в 14:42

Особая фармацевтическая зона: чем губернатор Пензенской области был обязан миллиардеру Борису Шпигелю

сегодня в 12:00

Представление запомнится надолго: в казанском цирке слон сбил "напарника" с ног и шокировал зрителей — видео

сегодня в 14:48

Пашиняну припомнили слова о полёте купленных у России Су-30 с испытанием ракет

сегодня в 14:37

Хозяйка решила сэкономить на грумере и сама подстригла пса, осознав свою ошибку слишком поздно

сегодня в 15:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1