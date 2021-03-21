Выводят под конвоем: задержание подозреваемого в получении взятки пензенского губернатора попало на видео

Задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого подозревают в получении взятки, попало на видео. Главу региона увезли прямо с рабочего места. Ролик, снятый очевидцами, опубликовал паблик "Новости Пенза" в "Инстаграме".

На кадрах видно, что сначала из здания Правительства Пензенской области выходят два правоохранителя, которые выносят сумку с неизвестным содержимым, а позже под конвоем выводят самого губернатора.