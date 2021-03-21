Выводят под конвоем: задержание подозреваемого в получении взятки пензенского губернатора попало на видео
Правоохранители вынесли из здания правительства региона большие сумки с неизвестным содержимым.
Выводят под конвоем: задержание подозреваемого в получении взятки главы Пензенской области попало на видео. Видео © Instagram / novosti.penza
Задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого подозревают в получении взятки, попало на видео. Главу региона увезли прямо с рабочего места. Ролик, снятый очевидцами, опубликовал паблик "Новости Пенза" в "Инстаграме".
На кадрах видно, что сначала из здания Правительства Пензенской области выходят два правоохранителя, которые выносят сумку с неизвестным содержимым, а позже под конвоем выводят самого губернатора.
Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно ранее. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников региона прошли обыски. По делу главы Пензенской области задержан также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель. Сейчас правительство региона работает в штатном режиме.
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