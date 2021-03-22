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Подозреваемому во взяточничестве фармацевтическому королю Шпигелю потребовалась помощь медиков в ИВС

У миллиардера появились боль в груди и анормальное дыхание.

22 марта 2021, 06:54
<p>Борис Шпигель. Фото © ИТАР-ТАСС</p>

Борис Шпигель. Фото © ИТАР-ТАСС

Глава группы компаний "Биотэк" Борис Шпигель, который был задержан по делу о даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, почувствовал недомогание, находясь в изоляторе временного содержания. Миллиардеру вызвали скорую помощь. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что ночью 21 марта медики скорой помощи отвезли Шпигеля в ГКБ им. Ерамишанцева с болью в груди и анормальным дыханием, однако после осмотра в больнице в госпитализации было отказано.

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Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно накануне, 21 марта. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников региона прошли обыски. Возбуждено уголовное дело. По подозрению во взяточничестве задержан фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель.

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Выводят под конвоем: задержание подозреваемого в получении взятки пензенского губернатора попало на видео

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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