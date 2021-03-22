Подозреваемому во взяточничестве фармацевтическому королю Шпигелю потребовалась помощь медиков в ИВС

Глава группы компаний "Биотэк" Борис Шпигель, который был задержан по делу о даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, почувствовал недомогание, находясь в изоляторе временного содержания. Миллиардеру вызвали скорую помощь. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что ночью 21 марта медики скорой помощи отвезли Шпигеля в ГКБ им. Ерамишанцева с болью в груди и анормальным дыханием, однако после осмотра в больнице в госпитализации было отказано.