Подозреваемому во взяточничестве фармацевтическому королю Шпигелю потребовалась помощь медиков в ИВС
У миллиардера появились боль в груди и анормальное дыхание.
Борис Шпигель. Фото © ИТАР-ТАСС
Глава группы компаний "Биотэк" Борис Шпигель, который был задержан по делу о даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, почувствовал недомогание, находясь в изоляторе временного содержания. Миллиардеру вызвали скорую помощь. Об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что ночью 21 марта медики скорой помощи отвезли Шпигеля в ГКБ им. Ерамишанцева с болью в груди и анормальным дыханием, однако после осмотра в больнице в госпитализации было отказано.
Особая фармацевтическая зона: чем губернатор Пензенской области был обязан миллиардеру Борису Шпигелю
Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно накануне, 21 марта. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников региона прошли обыски. Возбуждено уголовное дело. По подозрению во взяточничестве задержан фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель.
Выводят под конвоем: задержание подозреваемого в получении взятки пензенского губернатора попало на видео
Выбор редакции
В Норвегии трое медиков попали в больницу после прививок вакциной AstraZeneca
Задержанных на митингах в Минске начали выпускать из изоляторов — видео
Задержанные губернатор Пензенской области и фармацевтический король Шпигель не признают вину
Врач перечислила самые полезные для зрения продукты
Толстушка сбросила 33 кг и стала выглядеть куда моложе, удивив одногруппников своим возрастом
Комментариев: 0